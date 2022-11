VIDEO | Ospedali e punti nascita in provincia: "Abbandonati dalla sanità i territori di Mirandola e Pavullo"

"Una situazione non chiara che lascia scoperta una vasta zona della provincia di Modena con tanti ospedali concentrati in pochi km, basti pensare a Modena, L'ospedale di Baggiovara, quello di Pavullo e quello di Carpi, lasciando completamente da sole alcune zone più periferiche come l'Area Nord di Mirandola e il Frignano" .

E' questo l'allarme lanciato dai rappresentatnti dei comitati di questi due territori che si sono visti negli ultimi anni chiudere i punti nascita e di conseguenza anche altri numerosi e importanti servizi legati alla sanità.