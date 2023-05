VIDEO | Una radiografia all'avanguardia per la Chirurgia Senologica grazie a una gara di solidarietà

È giunta in dirittura d’arrivo la gara di solidarietà cominciata ad ottobre scorso, su iniziativa di Modena Aiutiamoci e del Cesto di Ciliege o.d.v per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un Sistema per radiografia su campione organico e inorganico per la Chirurgia Oncologica Senologica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Grazie alla generosità di molti manca davvero poco a raggiungere l’obiettivo.

La campagna avrà il momento culminante nella cena di “Primavera Donna” di venerdì 5 maggio, già sold-out e consentirà di acquisire il sistema XPERT® 40, un apparecchio diagnostico a cabinet schermato che viene utilizzato per esami radiologici di campioni organici e inorganici. Il sistema utilizza una sorgente radiogena di alta energia e un software di acquisizione e analisi delle Immagini.

La prima serata di beneficienza per la senologia, “Autunno donna”, si è svolta il 2 dicembre 2022 a Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia militare, serata durante la quale si è svolta una lotteria di beneficienza ed un’asta con i premi messi a disposizione delle aziende del territorio modenese. La serata è stata un successo incredibile e la raccolta fondi è stata di oltre 25.000€ grazie anche alle donazioni spontanee di imprenditori e cittadini modenesi. La serata di Villa Cesi del 5 maggio, ricalca la modalità di quella che si è svolta a Palazzo Ducale, eccezion fatta per l’asta che sarà sostituita da una “lotteria”. “Primavera donna” vuole ampliare la raccolta del 2 dicembre, e visto il sold out della serata da oramai diverse settimane, c’è un cauto ottimismo.