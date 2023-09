VIDEO | Ricostruzione post sisma. Platis: "Prorogare lo stato di emergenza anche nel 2024"

"Prorogare lo stato di emergenza post sisma del 2012 anche per il 2024"

E' questa la richiesta di Antonio Platis, Capogruppo FI in Provincia a Modena, in merito alla ricostruzione post sisma del 2012 che ha interessato i territori della bassa modenese.

"La proroga dell'emergenza - dichiara Platis - scadrà anche per i comuni che fanno attualmente parte del Cratere il 31 dicembre 2023 la probabile mancata conclusione di tutti i lavori per la suddetta data rischia di far disperdere risorse pubbliche già stanziate."

"Ad oggi - prosegue - il commissario delegato alla ricostruzione, non ha ancora richiesto la proroga dello stato di emergenza quale mezzo per mantenere in essere le contabilità speciali e le deroghe di cui gode la ricostruzione.n Ad oggi vi sono ancora, nei comuni afferenti al cosiddetto cratere ristretto, ben 780 cantieri in atto relativi alla ricostruzione privata che, stante la situazione edilizia generale, necessitano di un orizzonte temporale maggiore per la conclusione"