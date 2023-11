È in programma per sabato 2 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 21:00 la terza edizione della manifestazione che è subito diventata punto di riferimento Nazionale, oltre che modenese, per tutti gli amanti del bere bene dei vini senza aggiunta di agenti chimici esterni alla loro naturale produzione.

Si tratta di vino mosso l'evento che mette in relazione 15 produttori di vino, street art e musica.