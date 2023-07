Sport, Unimore sigla un accordo con il Comitato Italiano Paralimpico

Unimore ed il Comitato Italiano Paralimpico - CIP hanno siglato un accordo di convenzione finalizzato ad assicurare agli studenti disabili una adeguata padronanza di metodi e contenuti culturali e scientifici, e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali del mondo paralimpico per l'inserimento nel mondo del lavoro.

L’Ateneo modenese-reggiano investe sempre più nello sport ed è sempre più vicino alle persone portatrici di disabilità. Dopo l’accordo siglato nel 2017 con il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, oggi Unimore assieme al CIP condivide un ulteriore nuovo traguardo ovvero favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone disabili, dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale della persona con disabilità oltreché corretti stili di vita attraverso lo sport.

L’accordo, che durerà due anni, intende promuovere e sviluppare un’azione coordinata e sistematica tra l’Università e il CIP per orientare ed avviare all’attività sportiva le persone con disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione da Unimore e dal CUS, nonché organizzare attività didattiche, progetti di ricerca, master, seminari, convegni e percorsi specifici di formazione per il conseguimento di crediti formativi.

“Con la firma dell’accordo quadro tra il nostro Ateneo ed il Comitati Paralimpico Italiano abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo. L’accordo – afferma la Delegata allo Sport di Unimore prof.ssa Isabella Morlini - si propone un duplice obiettivo: sia definire le condizioni per permettere ai giovani con disabilità di un territorio come quello di Modena e Reggio Emilia, dove sono molte le società sportive che accolgono atleti paralimpici di alto profilo nazionale e internazionale, di conciliare sempre meglio sport agonistico e impegno universitario, sia incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, degli studenti con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli. Unimore è fra i primi atenei italiani a sottoscrivere un impegno in tal senso, come già nel 2017 fu tra i primi Atenei a sottoscrivere un protocollo di intesa con il Coni. Questo accordo segue una lunga esperienza del nostro Ateneo a favore del sostegno allo studio degli studenti con disabilità e a favore della promozione e sviluppo di iniziative e progetti diretti a perseguire un coinvolgimento paritario di tutti gli studenti ed una consapevolezza riguardo ai diritti degli studenti con disabilità”.