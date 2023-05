Al Venturi un distributore di acqua potabile e borracce per gli studenti

Nella città di Modena l'associazione Plastic Free è molto attiva con attività di raccolta rifiuti con i volontari del territorio ed eventi di sensibilizzazione. Negli ultimi anni sono state organizzate anche molte attività con le scuole di Modena e della provincia per cercare di sensibilizzare gli studenti sul problema della plastica e dei rifiuti.

Di recente l'associazione Plastic Free ha intrapreso un percorso con l'Istituto A. Venturi di Modena. Con la scuola è stata infatti organizzata un'assemblea d'istituto sul tema dell'ambiente e di recente un ulteriore passo avanti è stato fatto grazie all'installazione all'interno della scuola di un distributore di acqua potabile alimentato dalla rete idrica.

In questo modo gli studenti avranno la possibilità di bere acqua potabile senza dover comprare bottigliette di plastica, risparmiando e traendo molti benefici per l'ambiente.

"Ogni studente comprava almeno una o più bottiglie di plastica per ogni giorno di scuola- dichiara l'associazione- plastica che rischiava di finire tra i rifiuti indifferenziati e che anche se riciclata avrebbe comportato un inutile spreco di energia e risorse. Infatti la plastica è prodotta dal petrolio con un'enorme consumo di energia e le bottiglie dell'acqua in plastica vengono trasportate per chilometri a bordo di camion." Per i referenti dell'associazione "non ha alcun senso realizzare una bottiglietta di plastica che verrà usata solo qualche minuto prima di diventare un rifiuto per sempre. Inoltre le bottiglie di plastica spesso intaccano l'acqua contaminando il contenuto con nano-plastica (l'acqua non ha una data di scadenza, ma la bottiglia nella quale è contenuta sì)."

Il distributore è stato installato nella storica sede di Via dei Servi e la sua donazione è stata possibile grazie all'azienda CBRE che con Plastic Free aveva già fatto diverse attività per dare il proprio contributo per la salvaguardia del pianeta. L'azienda ha inoltre donato delle borracce all'istituto che sono state distribuite ai rappresentanti delle classi.

"Siamo molto felici di questo progetto e andiamo molto fieri della collaborazione con Plastic Free" hanno dichiarato le rappresentanti di CBRE presenti insieme ai referenti di Plastic Free all'inaugurazione del distributore avvenuta lunedì 15 maggio. "finalmente possiamo dare la possibilità agli studenti di scegliere di non usare la plastica in un posto dove solitamente se ne consuma tanta" dichiarano Emilio e Matteo di Plastic Free. Felicità condivisa da Luigia Paolino, preside dell'Istituto che aggiunge: "questo progetto si inserisce in un più ampio progetto di sostenibilità che il nostro istituto vuole portare avanti nel tempo. Speriamo di poter dotare tutte le nostre tre sedi di un distributore d'acqua per poter eliminare l'uso della plastica nella nostra scuola".

Durante l'inaugurazione è stato sottolineato che l'impegno per un mondo migliore parte dalle piccole azioni di tutti e che questa donazione vuole essere l'opportunità per gli studenti di inquinare meno.