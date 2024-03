"Alcatraz" acquistato da imprenditori modenesi, nuove prospettive per la riqualificazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' stato annunciato dal sindaco all’assemblea dei residenti del Villaggio Giardino, tenutasi l'altro ieri, il cambio di proprietà del Direzionale Manfredini di viale Corassori, conosciuto anche come ‘Alcatraz’. Una notizia diffusa direttamente ai cittadini intervenuti alla riunione al Villaggio Giardino, seppur priva di dettagli sulla compagine imprenditoriale che ha rilevato il complesso, fino ad ora in mano al fondo trevigiano Numeria.

La notizia si collega ovviamente alle tanto agognate prospettive di riqualificazione per un immobile che da ormai un quarto di secolo giace inutilizzato e degradato. "Una buona notizia per la città. I nuovi proprietari sono imprenditori modenesi, il che faciliterà le relazioni con l'Amministrazione comunale. Grazie al nuovo Piano Urbanistico Generale sarà possibile avviare un progetto di rigenerazione, ha commentato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

L'opera di riqualificazione si preannuncia sicuramente complessa e onerosa, viste anche le caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso, nato per ospitare tutte le funzioni di un gruppo bancario. Caratteristiche che farebbero propendere sempre per una destinazione direzionale, salvo sorprese. Vale poi la pena ricordare che l'ex Manfredini è stato ritenuto idoneo dal Ministero alla trasformazione di una porzione dello stabile in studentato. Secondo il progetto allora presentato da Engineering Sts Srl per conto di Numeria, si potrebbero ricavare in viale Corassori 200 alloggi per studenti universitari.

Una notizia accolta con entusiasmo anche dal Partito Democratico: "Dopo quasi trent’anni di abbandono – si legge in una nota dei consiglieri Federica Venturelli e Antonio Carpentieri – siamo molto felici che il Direzionale Manfredini sia finalmente stato venduto a una cordata che ci auspichiamo faccia il bene della struttura e della città. Accogliamo quindi con soddisfazione l’annuncio a tal proposito del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, perché si rigenera un’area degradata finalmente, e al contempo si dà risposta ai cittadini della zona che da anni chiedevano che il vecchio ‘Alcatraz’ fosse riqualificato e messo in sicurezza, date le sue condizioni di forte degrado e di totale incuria".

Ora speriamo che il preventivato progetto di riqualificazione ci aiuti a dare risposte all’emergenza abitativa di cui Modena soffre da anni: una carenza di alloggi a prezzi accessibili che può trovare nel progetto di riqualificazione del direzionale Manfredini una prima risposta. La città universitaria e la città turistica sono sfide che devono trovarci pronti a non dimenticarci dell'esigenza di reperimento di alloggi a prezzi accessibili anche alle famiglie, alle giovani coppie e ai lavoratori concludono i dem - Per questo, accanto alla soddisfazione per il cammino che è stato intrapreso, chiediamo che siano coinvolti i residenti della zona per dare il proprio contributo concreto e portare sul tavolo le loro conoscenze e le loro esigenza".