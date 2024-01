“Ancora Natale?” di Giannone fa il pieno e raccoglie quasi 2mila euro per Charitas asp

"Desidero a nome di Charitas asp e anche personalmente, ringraziare Orazio Giannone e tutto il gruppo di lavoro di “Ancora Natale?” per la proiezione con scopo benefico che ha portato a una importante donazione per Controvento idee di vita, l’associazione che sostiene i progetti del Charitas. Grazie di cuore anche a Luca Bagnoli di Radiamo che è stato il tramite per questo incontro". Mauro Rebecchi, presidente di Charitas asp, commenta così la donazione ricevuta tramite la serata al cinema Victoria con la proiezione del film modenese.

L'incasso complessivo è stato di € 2.605, dedotte le spese per affitto sala e i diritti SIAE restano dunque a Controvento idee di vita € 1.600 circa.

"E’ stata una bellissima serata, dobbiamo davvero fare i complimenti al film e, soprattutto, al regista e produttore Orazio Giannone, che ha deciso di mettersi a disposizione del Charitas. “Ancora Natale?” è una fiaba natalizia molto intensa e capace di toccare le corde dello spettatore, un film tutto modenese che permette una riflessione che va in profondità. Anche per questo – conclude Rebecchi – ci sentiamo di ringraziare Giannone, la sua troupe e i tecnici, oltre che naturalmente per la sensibilità e generosità dimostrata"