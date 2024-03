Annullata la sospesione a carico del rappresentante degli studenti del "Barozzi"

È stata annullata la sospensione allo studente di Modena, Damiano Cassanelli, che era stato sospeso 12 giorni dalla dirigenza scolastica dell'Ites Jacopo Barozzi dopo un'intervista sui problemi dell'istituto alla stampa locale.

Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, dopo che a inizio mese, rispondendo in aula alle interrogazioni parlamentari a tema, aveva detto di non avere poteri di ingerenza nella vicenda. "Come- scrive oggi in una nota Valditara - avevo già indicato in risposta a una interrogazione parlamentare, relativa alla vicenda di uno studente di Modena sospeso dalle lezioni per 12 giorni, che la scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli strumenti per rivedere sanzioni che siano ritenute ingiuste. E, in effetti, così è accaduto, con l'organo di garanzia interno alla scuola che, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d'istituto".

Questa vicenda, aggiunge il ministro dell'Istruzione, "dimostra ancora una volta che, rispettando le regole e le procedure corrette, si può sempre ottenere giustizia".

L'avvocato di Damiano, Stefano Cavazzuti, esprime già "una prima soddisfazione per l'epilogo della vicenda", riservandosi di approfondire. (DIRE)