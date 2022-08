Castelvetro, dopo due mesi di lavori riapre il ponte sul Guerro

Giovedì 25 agosto, alle ore 12, riapre a Castelvetro il ponte sul torrente Guerro, interessato, negli ultimi due mesi, da interventi di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Modena, che ne hanno comportato la completa chiusura al traffico veicolare e al transito pedonale.

La riapertura è prevista, sia per i veicoli che per i pedoni, a senso unico alternato con impianto semaforico, per permettere alla ditta Covema srl di Castelfranco Emilia di svolgere i lavori di completamento sia delle opere strutturali, sia degli interventi di finitura tra i marciapiedi e la sede stradale vera e propria. Da precisare che il senso unico alternato verrà istituito solo nel momento in cui saranno realizzati i suddetti lavori, per cui, in attesa di procedere in questo senso, potrà accadere che nei primi giorni la riapertura del ponte sia totale, a doppio senso di marcia.

I lavori, iniziati lo scorso 27 giugno, hanno riguardato in questa prima fase il rifacimento degli appoggi e dei giunti di dilatazione del ponte, con andamento regolare e senza imprevisti. Già all’avvio dei lavori, per ridurre al massimo i disagi per cittadini e imprese, era stata annunciata la riapertura prevista per il 25 agosto, e così è stato.

Il transito a senso unico alternato rimarrà fino al termine dei lavori, con segnaletica provvisoria diurna e notturna, per il proseguimento delle attività di cantiere.