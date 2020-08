Riapre a Montecreto la seggiovia Stellaro verso il monte Cervarola

Ha riaperto ieri, giovedì 13 agosto, giusto in tempo per il clou dell’estate, la seggiovia Stellaro di Montecreto, chiusa da anni e da troppo tempo ferma. Un’infrastruttura che nasce da un’esigenza palesata dall’Amministrazione comunale di Montecreto e che vuole rappresentare un’occasione di rilancio per il territorio.

Montecreto Under Sky, neoimpresa costituita da gente del luogo e amici ormai di casa a Montecreto, si è fatta carico della riattivazione della seggiovia, impegnandosi nelle falciature, nelle pulizie, nelle opere di manutenzione e dei relativi collaudi e, per finire, in tutti gli adempimenti burocratici necessari alla ripartenza. “Volevamo aprire entro luglio, per cogliere tutte le opportunità della stagione estiva – racconta Vanis Marafante rappresentante della nuova società – ma non è stato possibile proprio per l’elevata mole di lavoro, soprattutto burocratico, nel quale ci è stata particolarmente vicina la locale CNA. Ora però eccoci qui, con la riapertura di questa storica seggiovia.

La seggiovia parte dal piazzale di Via del Parco 26 e arriva sul monte Cervarola dal quale è possibile ammirare uno splendido panorama delineato a nord dalla pianura Padana e a sud dal crinale dell’Appennino, con una vista mozzafiato del Cimone e da dove si può partire per una serie di escursioni sia a piedi sia in bicicletta, su percorsi adatti alle famiglie. Particolarmente suggestivi gli itinerari da percorre in mountain bike e i-bike. La seggiovia apre alle ore 9 fino alle ore 18 con orario continuato.

Si tratta di un piccolo, importante passo verso la sfida più complessiva riguardante il recupero di altre strutture del territorio, a cominciare dal rifugio (che per ora rimane ad esclusiva funzione di servizi igienici e magazzino) oltre che di tutti gli spazi che lo circondano, con servizi ed attività usufruibili sia dai turisti che dai cittadini.

“Siamo particolarmente felici ed orgogliosi – commenta il Presidente della CNA dell’Appenino modenese Ermanno Brusiani – di avere accompagnato questa giovane e nuova società ad un traguardo così importante per Montecreto e tutti noi. Montecreto Under Sky, infatti, nasce da una esigenza del territorio e con le risorse del territorio vuole salvaguardare e potenziare quello che di bello è stato fatto a Montecreto negli ultimi anni”.