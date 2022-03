Benzina in calo nel modenese: ecco dove farla sotto ai due euro al litro

E' scattata la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti decisi in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana che contengono le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e sociali del conflitto in Ucraina. Per effetto di questo taglio, stanno diminuendo i prezzi dei carburanti ai distributori.

In molti distributori della nostra provincia i prezzi sono già in calo, ma quasi da nessuna parte la discesa è in picchiata come ci si aspettava dopo il taglio via decreto legge di 25 centesimi al litro varato dal Consiglio dei ministri.

I benzinai avevano messo in chiaro che ci sarebbe voluto del tempo prima di vedere lo sconto alla pompa di benzina. Ma vediamo i prezzi più bassi della zona, segnalando quelli che sono già sotto ai 2 euro al litro.

I distributori più economici a Modena

Stando ai prezzi riportati dall'Osservaprezzi carburante (aggiornati a mercoledì mattina o, in certi casi, al tardo pomeriggio di martedì), nel territorio modenese il distributore più economico per la benzina risulta essere il Q8 di Soliera sulla ss Romana 4 dove la benzina self viene 1,694 euro al litro e il gasolio 1,684€. Subito dopo troviamo il Conad self h24 di Baggiovara con la benzina self a 1,695€ al litro.

Nel carpigiano

Nella zona di Carpi il distributore più conveniente sembrani essere i Q8, quello di via Guastalla e via Lenin, dove la benzina self costa 1,644 € al litro e il gasolio 1,634 €.

Distretto ceramico

Nella zona di Sassuolo i distributori più economici sono il Bertelli Carburanti di Fiorano modenese situato in via San Francesco dove la benzina self viene 1,744€ al litro e il gasolio a 1,714€, e il EnerFuel di via Radici in Monte col self di benzina a 1,749€ e il gasolio a 1,769€