Passaggio delle scuole d'infanzia alla Fondazione Cresciamo, il Tar respinge il ricorso

Il Tar di Bologna ha respinto il ricorso, presentato da alcuni genitori, che chiedeva la sospensione del provvedimento con il quale il Comune aveva trasferito la gestione delle scuole Costa e San Pancrazio alla Fondazione Cresciamo, comunque partecipata al cento per cento dallo stesso Comune.

Per il Tribunale amministrativo regionale, infatti, “il mutamento organizzativo in oggetto – si legge nell’ordinanza – non comporta necessariamente di per sé un pregiudizio grave ed irreparabile a parte ricorrente sotto il profilo educativo e didattico”.

I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.