Emil Banca consegna premi studio a 76 studenti diplomati e laureati

Ci sono anche una decina di modenesi tra i 76 studenti ai quali Emil Banca ha consegnato premi allo studio per complessivi 50 mila euro. Si tratta di 29 neo-diplomati con almeno 100 (premiati con 500 euro) e 47 neo-laureati alla specialistica con almeno 110 su 110 (premio di 700 euro).

Sono 46 ragazze e 30 ragazzi, soci e figli dei soci della banca di credito cooperativo presente a Modena, Bologna, Parma, Reggio, Ferrara e Mantova.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera in modalità mista, cioè con parte degli studenti in presenza e parte collegati da casa.

«Tutti gli anni, parlando con i premiati, notiamo come molti di loro trovino un impiego appena terminati gli studi. Alcuni vengono contatti ancor prima di essere laureati o diplomati - dichiara il direttore generale di Emil Banca Daniele Ravaglia - Questo dimostra come l’applicazione, una formazione solida, istituti di qualità e ottimi risultati scolastici siano decisivi per il futuro dei giovani. Essi rappresentano delle eccellenze che potranno dare nuova linfa sia alla nostra banca che al sistema socio-economico regionale».