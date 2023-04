Bus, da domani in vigore l'orario di vacanza scolastica

aMo comunica che dal 6 all’11 aprile sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile sarà in vigore l’orario festivo, per tutti i servizi urbani e per il servizio extraurbano.

Dal 6 aprile entreranno in vigore modifiche strutturali per Maranello (linea 800) in concomitanza con l’apertura della nuova Gronda Nord, e per il servizio urbano di Sassuolo.

A Maranello, la linea 800 svolterà da via Abetone Inferiore in via Nuvolari (anziché in via Musso), percorrerà la nuova gronda Nord, via Trebbo Nord e arriverà al terminal bus. Verranno istituite due nuove coppie di fermate nei pressi di quelle soppresse sul vecchio percorso. In particolare la coppia di fermate sulla nuova gronda Nord si troverà in corrispondenza del previsto futuro ingresso allo stabilimento Ferrari Nord.

A Sassuolo, sarà soppresso il capolinea Comet della linea C, sostituito dal capolinea “Monte Santo”, in viale Monte Santo”, distante circa 200 metri. Gli orari delle linee C e B subiranno leggere modifiche nell’arco della giornata. Potenziata inoltre la linea 630 verso San Michele dei Mucchietti.

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.