Carabinieri alla Scuola dell’Infanzia “Don Franchini” per le lezioni di legalità

Non è mai troppo presto per formare Cittadini responsabili e attivi: per questo negli scorsi giorni i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno deciso di passare una mattinata con circa 90 bambini, di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, appartenenti alla Scuola dell’infanzia “Don Franchini” di Magreta, frazione di Formigine.

Il progetto, fortemente voluto dalla coordinatrice del plesso, Dott.ssa Claudia Gozzi, ha consentito ai militari dell’Arma, rappresentati dal Capitano Michele Ognissanti, di diffondere tra i più piccoli i primi rudimenti di legalità e rispetto delle regole.

L’iniziativa ha suscitato molto interesse da parte dei bimbi, che hanno partecipato attivamente, ponendo numerose domande riguardo la professione, la divisa, i compiti istituzionali ed il ruolo svolto dai Carabinieri sul territorio.

Inoltre i piccoli si sono potuti cimentare in un vero e proprio percorso stradale, molto realistico, approntato dalle maestre e “sorvegliato” proprio dai Carabinieri in uniforme, imparando a conoscere e rispettare i segnali stradali più importanti.