Carpi. Contributi pubblici allo sport dilettantistico per superare la crisi

Sono circa 35mila gli euro di contributi pubblici allo sport.

Li ha deliberati la Giunta comunale, attingendo a fondi regionali. Le domande vanno presentate fra il 7 e il 30 gennaio: i fondi sono destinati a alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale, per rimborso di spese di affiliazione a organismi sportivi, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché di spese di iscrizione ad attività e campionati sportivi, agonistici o no.

“Come ha detto anche il Sindaco, le società sportive non saranno lasciate sole- Sottolinea Andrea Artioli, Assessore allo Sport- specie in questo momento di difficoltà: il Comune c'è e continuerà a fare la propria parte al loro fianco.”

La cifra complessiva messa a disposizione è 34.798,60 euro e il suo impiego è stato concordato con la Consulta dello Sport. Il modulo per fare richiesta va scaricato dal sito del Comune, il termine per presentare le domande è alle ore 12:00 di sabato 30 gennaio. Per informazioni: Ufficio Comunale Sport, 059649174