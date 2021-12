Carpi, in conclusione i lavori sugli impianti termici degli istituti al Vallauri, Da Vinci e Fanti

Al Vallauri, al Fanti e al Da Vinci a Carpi la Provincia sta completando i lavori di rifacimento dell’impianto di distribuzione delle linee termiche con l’obiettivo di migliorare le prestazioni del riscaldamento e garantire una maggiore efficienza.

I lavori, che hanno un costo complessivo di circa un milione di euro, termineranno durante le vacanze di Natale; il collaudo e l’allacciamento del nuovo impianto è stato programmato proprio in questo periodo per non interferire con le lezioni.

Nel frattempo al Vallauri, per migliorare il riscaldamento in alcune aule dell’ala nord più esposte, la prossima settimana saranno sostituti e potenziati i convettori.

I lavori fanno parte dell’appalto del servizio energia per gli edifici della Provincia, del valore complessivo di 25 milioni di euro, che prevede anche la prima scuola riscaldata a idrogeno, l’istituto Meucci di Carpi.

I servizi energetici relativi agli 88 edifici della Provincia di Modena, tra cui figurano le scuole superiori, sono gestiti da Coopservice s. coop. di Reggio Emilia che si è aggiudicata l’appalto lo scoro anno.

L’appalto, prevede la gestione del riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici della Provincia, composto principalmente da edifici scolastici ma anche strutture sportive, uffici provinciali, magazzini, aziende agrarie, per un numero complessivo di 61 centrali termiche.