Castelfranco Emilia si rigenera: il progetto di riqualificazione dell’area “Terza porta – Ex case operaie”

Appuntamento fissato per martedì 7 marzo, alle 20:30, in sala Gabriella Degli Esposti, presso la Biblioteca comunale “Lea Garofalo”, dove l’Amministrazione comunale illustrerà il risultato del processo partecipato ‘Castelfranco si rigenera’, che ha coinvolto cittadini e cittadine, associazioni e tecnici per esprimere le proprie opinioni sull’intervento di riqualificazione della ‘Terza porta’ di Castelfranco Emilia, tra l’area a sud del centro storico, di via Tarozzi e dei Giardini pubblici ‘Gildo Guerzoni’.

“Lo scorso autunno, a Castelfranco abbiamo dato il via a un percorso partecipato sui progetti strategici dell’Amministrazione comunale e sul Piano Urbanistico Generale” ricorda l’Assessore alla Partecipazione, Leonardo Pastore “tante sono le cittadine e i cittadini, le associazioni e i tecnici che hanno partecipato, esprimendo indirizzi, opinioni e desiderata sulla riqualificazione del Centro storico di Piumazzo, sul progetto di riutilizzo dell’Ex-frigo Bini e sul progetto di rigenerazione della ‘Terza porta – ex case operaie’. L’appuntamento di martedì è proprio finalizzato a restituire i risultati della consultazione sul progetto dell’area di via Tarozzi e dei Giardini pubblici ‘Gildo Guerzoni’, chiamata ‘Terza porta’ per il ruolo strategico che l’intervento avrà nel ridisegnare l’impianto del centro storico cittadino. La riqualificazione dell’area è finanziata dal PNRR e il progetto è stato definito ascoltando le opinioni di quanti hanno voluto fornire il proprio contributo, all’interno del percorso partecipativo”.

“I lavori sull’area prenderanno partiranno nella seconda parte dell’anno” spiega il sindaco Giovanni Gargano “e fanno parte dell’ampio programma di rigenerazione urbana, che ha preso il via con l’intervento di riqualificazione di Corso Martiri avviato nel 2018 e che vedrà il suo sviluppo grazie al finanziamento del PNRR. Nelle prossime settimane diverse saranno le occasioni di incontro per illustrare il progetti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi”.