Ceas. 30 iniziative e oltre 3mila persone coinvolte, il bilancio 2023

Un Centro dove partecipare a progetti, laboratori e iniziative in tema di educazione ambientale e sostenibilità. Il CEAS nel 2023, lo spazio ha ospitato 30 iniziative inserite nella rassegna ambientale “Oh my green”, di cui 9 rivolte alle famiglie e alla cittadinanza, 16 rivolte ai ragazzi, 3 uscite di plogging con il gruppo degli Ecovolontari, un laboratorio con i bambini provenienti dalla Bielorussia e un’attività di orienteering per il centro estivo di Magreta. Complessivamente, le attività hanno coinvolto oltre 500 persone. A queste azioni si sommano i progetti di qualificazione scolastica in campo ambientale, che lo scorso anno si sono concretizzati in 28 percorsi rivolti alle scuole statali del territorio (6 alle scuole dell’infanzia, 12 alle primarie e 10 alle secondarie di primo grado), per un totale di più di 3mila studenti.

Gli spazi del CEAS sono poi concessi anche all’Associazione TSM - Tutto Si Muove per la realizzazione dei progetti di TSM Green, rivolti a persone con disabilità e volti alla socializzazione e inclusione sociale; come attività di cura dell’orto e momenti di formazione. Inoltre, il CEAS è sede degli incontri periodici del gruppo degli Ecovolontari Vanni Scannavini. Negli spazi esterni del CEAS, sempre all’interno del parco della Resistenza, è infine presente il Giardino dei conigli, curati dalle guardie zoofile di OIPA Modena.

In questo inizio 2024, sono già in calendario 9 iniziative di Oh my green per il periodo invernale. Le prime attività sono in programma martedì 16 gennaio alle 16.30 con “Inverno in barattolo”, laboratorio narrativo e creativo per bambini da 3 a 5 anni e famiglie, e martedì 23 alle 16.30 con “La vita segreta del riccio”, giochi e laboratorio creativo per bambini da 5 a 8 anni. Venerdì 9 febbraio alle 20.45, infine, si terrà “Le api, conoscerle e proteggerle”, serata dedicata allo straordinario mondo delle api rivolta a tutta la cittadinanza e organizzata in collaborazione con il circolo Legambiente Chico Mendes di Formigine. Il tema sarà trattato da Andrea Silingardi, apicoltore ed ecovolontario. Per partecipare agli eventi è richiesta la prenotazione al numero 0522 343238 o all’indirizzo email ceasformigine@gmail.com.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi: “Sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche ambientali e di sostenibilità ci permette percorrere insieme una strada importante che porta a un futuro pensato per i più piccoli, in cui la cura dell’ambiente diventi la base di ogni progettualità. Avere un luogo preposto per affrontare queste questioni in diversi modi e con vari interlocutori, accresce il valore di questo lavoro e lo rende ancor più tangibile. Grazie alla cooperativa La Lumaca che gestisce il CEAS, a TSM che lo anima con i suoi ragazzi speciali, a OIPA Modena che cura con amore i nostri coniglietti, agli Ecovolontari e a tutti coloro che si interessano, cambiano abitudini e agiscono quotidianamente per il bene del pianeta”.