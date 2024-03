Un mese e mezzo di lavori sul ponte, chiude via per Sassuolo a Vignola

A Vignola, lungo la strada provinciale 569 in corrispondenza dell’inizio del centro abitato di Vignola, chiuderà al transito il ponte “Schiaviroli” a partire da lunedì 8 aprile per una durata complessiva di 45 giorni fino a mercoledì 22 maggio.

Il provvedimento è necessario per realizzare un intervento manutentivo di rinforzo della struttura e i lavori, partiti lo scorso 3 marzo, sono realizzati dalla ditta Pro service srl di Modena per un importo complessivo di 400mila euro.

Per ridurre i disagi al transito è istituita la segnaletica con le indicazioni di viabilità alternativa, che sarà deviata nell’adiacente zona artigianale comportando un allungamento complessivo del percorso di un chilometro.

L’Agenzia per la mobilità fa sapere che all’altezza del ponte sul Rio Schiaviroli la linea 640 verrà deviata per tutte le corse “via Castelvetro”, con conseguente soppressione temporanea delle fermate tra Cà di Sola e Vignola e viceversa e che il collegamento scolastico con l’istituto Spallanzani da e per “Vignola Autostazione” verrà garantito con corse navetta che effettueranno fermata utilizzando la sottostrada in adiacenza dello stabilimento Fabbri, in prossimità della fermata Bettolino Scuole.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico comunale, la ditta E.B. Emiliana Bus provvederà a organizzare un nuovo percorso all'interno del quartiere, garantendo così il servizio.

La necessità di intervento è scaturita a seguito di una verifica sulla struttura, svolta dalla Provincia di Modena nell’ambito del piano di monitoraggio dei ponti della rete viaria provinciale. Il ponte presenta una struttura ad arco in muratura con una luce complessiva di circa sette metri. Il progetto di manutenzione straordinaria prevede il risanamento delle superfici deteriorate mediante sabbiatura e idrosabbiatura, il consolidamento strutturale e la realizzazione di nuovi cordoli in calcestruzzo e la posa di nuove barriere guard-rail.