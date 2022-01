Coldiretti: al via il tour della solidarietà per le famiglie bisognose

Con la consegna dei primi 25 pacchi di prodotti alimentari 100% italiani alle case famiglia di Modena e provincia, ha preso il via il tour della solidarietà di Coldiretti per sostenere le famiglie in difficoltà. L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, ha lo scopo di sostenere le fasce più deboli della società in questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia Covid.

Ad ogni famiglia – spiega Coldiretti Modena – è stato consegnato, con l’ausilio dei rappresentanti di Giovani Impresa, Donne impresa e Senior Coldiretti, destinataria di un pacco di oltre 30 chili con prodotti 100% Made in Italy dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al cotechino, dal prosciutto crudo alla farina, dal Parmigiano Reggiano al latte UHT, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola al mascarpone, dai biscotti per bambini agli omogeneizzati.

“Il perdurare della pandemia con la conseguente crisi economica – sottolinea il presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari – ci ha spinto a continuare con le iniziative solidali che avevamo già intrapreso lo scorso anno per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società con una grande alleanza di solidarietà tra agricoltori e società civile e dare anche ai più poveri la possibilità di un pasto sano e di qualità.”

Un’operazione che – afferma Coldiretti – vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. Ma anche evidenziare le grandi eccellenze alimentari del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire