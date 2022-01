Famiglie numerose e in difficoltà, come richiedere la Family Card per la spesa

Da lunedì 17 gennaio è possibile presentare domanda per la Family Card 2022 che permette di ottenere il 10 per cento di sconto sulla spesa. Il progetto del Comune di Modena è pensato insieme alla grande distribuzione per sostenere le famiglie numerose e i nuclei in difficoltà a causa di perdita del lavoro. All’iniziativa aderiscono Coop Alleanza 3.0 e Conad Nord Ovest.

Sono 262 le famiglie che hanno usufruito dell’agevolazione nel 2021. La Family Card consente di ottenere sconti sulla spesa presso tutti i punti vendita di Coop e Conad presenti nel territorio comunale. Le agevolazioni sono rivolte ai nuclei familiari residenti, con tre o più figli conviventi con non più di 26 anni e un valore dell’indicatore Isee fino a 15 mila euro. Inoltre, nei punti vendita Conad lo sconto è previsto anche per le famiglie con almeno un figlio minore, in cui un genitore sia disoccupato, in cassa integrazione o in mobilità; anche in questo caso il limite massimo Isee è 15mila euro.

Per ottenere l’agevolazione non è previsto il rilascio di alcuna tessera, è invece necessario compilare il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito del Comune (https://www.comune.modena.it/informafamiglie); allegare copia di un documento di identità valido e inviarlo per email (contributicpf@mediandoweb.it) o consegnarlo di persona, solo su appuntamento, al Centro per le Famiglie. Sarà poi sufficiente esibire la ricevuta dell’accoglimento della domanda presso i punti d’ascolto Conad e il punto d’ascolto Coop del centro commerciale I Portali; gli sconti saranno attivati non prima di 15 giorni e potranno essere utilizzati fino al 30 novembre 2022.

Nei punti Coop (ipermercati e supermercati) le famiglie beneficiarie in possesso di carta Socio Coop possono usufruire di sconti del 10% su una spesa settimanale di massimo 50 euro. Nei punti Conad gli sconti del 10% sono applicabili ai possessori di Carta Insieme fino a 350 euro di spesa mensile, lo sconto è utilizzabile anche presso il PetStore Conad e l’ipermercato del Centro commerciale La Rotonda.

Il Progetto Family Card è nato da diversi anni come sostegno e valorizzazione della genitorialità e anche in un'ottica di contrasto degli effetti della crisi economica, di riduzione dello spreco e di diffusione di buone pratiche per un consumo consapevole e sostenibile.

Per ulteriori informazioni si può consultare la scheda relativa al Progetto Family Card sul sito www.comune.modena.it/informafamiglie; l’Ufficio Informafamiglie è aperto al pubblico per informazioni: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13,30 e dalle 14.30 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13; tel. 059 8775846.