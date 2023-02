Ricordo, Sassuolo ha commemorato oggi la tragedia delle foibe e dell'esodo istriano-dalmata

Si è svolta questa mattina, presso il monumento che ricorda i martiri delle Foibe nel parco delle Rimembranze, la cerimonia istituzionale per la “Giornata del Ricordo”.

“Il Giorno del ricordo - ha detto il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - è stato istituito con la legge numero 92 del 30 marzo 2004 ed ha l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Perché è doveroso ricordare quanto male, quante tragedie abbiano provocato le guerre, le dittature tanto di estrema destra quanto di estrema sinistra. Non ci sono morti di serie A o di serie B, non c’è estrema destra o estrema sinistra che tenga: la follia è in ogni luogo e la follia va condannata; sempre e comunque”.

Dopo il parco delle Rimembranze le autorità si sono spostate presso il Commissariato di Sassuolo per la deposizione di un mazzo di fiori alla targa che commemora i Martiri delle Foibe.