Il Comune di Soliera cerca case da acquistare per destinarle ad alloggi ERP

In convenzione con ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), il Comune di Soliera ha avviato una ricerca di mercato allo scopo di individuare unità immobiliari da acquistare e destinare ad alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica). Le domande andranno presentate ad ACER entro e non oltre le ore 12 del 25 febbraio 2022. L’avviso pubblico è reperibile sui siti internet del Comune e di Acer Modena.

La ricerca è rivolta a edifici che rispondano alle seguenti caratteristiche: compresenza nel medesimo edificio di più unità immobiliari cedibili (un minimo di 4 alloggi), ancor meglio se le unità costituiscono l’intero edificio residenziale; essere già edificati e disponibili all’atto della partecipazione alla manifestazione d’interesse; disporre di un’immediata abitabilità; presentare dimensioni differenti, alloggi piccoli (1 camera da letto) e grandi (2 o più camere da letto).

Gli immobili proposti dovranno inoltre trovarsi nel capoluogo e nelle frazioni, risultare libero (non affittato) da persone e cose alla data del trasferimento della proprietà e presentare certificazioni di impianti a norma.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, pena l’esclusione, al protocollo di ACER Modena mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo pec acermo@pec.it.

“Trovare casa”, spiega l’assessore alle Politiche Abitative Lucio Saltini, “è la cosa più difficile per una famiglia in difficoltà. Per affrontare questo problema non esistono soluzioni miracolose: è necessario aumentare gli alloggi pubblici (soprattutto recuperando e usando meglio quanto si è già costruito negli scorsi decenni) e favorire la messa in locazione delle case private, tutelando i proprietari dai comportamenti scorretti degli inquilini. Soliera cerca di fare la sua parte.”