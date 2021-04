UE, confermato il punto Europe Direct a Modena fino al 2025

Oltre 28 mila partecipanti alle quaranta iniziative on line sui temi chiave dell’Unione europea, dal Green Deal a Next generation EU; duemila studenti e 138 insegnanti presenti ai 92 itinerari didattici sull’Unione; più di 4.700 giovani che hanno partecipato ai webinar sulle possibilità di studio, lavoro e volontariato all’estero e circa duemila le persone che hanno ricevuto una risposta personale ai loro quesiti via mail, per telefono o di persona, allo sportello di piazza Grande. Sono stati, quindi, quasi 37 mila i contatti raggiunti complessivamente nel 2020 dal Centro Europe Direct di Modena, il centro ufficiale dell’Unione europea del Comune attivo dal 1997 in Galleria Europa, che, adattandosi alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ha spostato tutte le proprie attività on line riuscendo ad allargare la platea dei partecipanti alle iniziative di informazione e formazione proposte sull’Unione Europea.

Queste e altre attività, come, il corso di alta formazione sull’Unione europea “Summer school Renzo Imbeni”, sono alla base della conferma del Centro Europe Direct nella rete di Centri che rappresenta uno dei principali strumenti dell’Unione per comunicare con i cittadini e con i territori. Il Centro di Modena, infatti, ha superato nei giorni scorsi, raggiungendo i vertici della graduatoria italiana, la selezione indetta dalla Commissione europea aggiudicandosi fino al 2025 un contributo annuo di 38 mila euro per sviluppare attività di informazione e formazione rivolte ai cittadini, giovani in particolare, sulle opportunità di studio, lavoro, sostegno alle imprese, offerte dall’Unione europea. I centri Europe Direct, che fanno parte della nuova Rete ufficiale promossa e coordinata dalla Commissione europea, sono 45 in Italia e 420 in Europa.

La conferma del Centro Europe Direct di Modena da parte della Commissione europea, commenta l’assessora a Europa e Cooperazione internazionale Anna Maria Lucà, “è per noi un motivo di grande soddisfazione come riconoscimento dell’attività svolta finora per avvicinare sempre di più l’Europa ai cittadini, con attenzione particolare ai giovani. Ma è soprattutto uno stimolo ulteriore per il nostro lavoro, nell’anno in cui l’Unione europea mette in campo il Piano per la ripresa, un pacchetto di azioni senza precedenti per uscire dalla crisi e gettare le basi per un’Europa più moderna e sostenibile, che richiederà di essere accompagnato da un grande intervento di comunicazione sui territori e verso i cittadini”.

Per ampliare ulteriormente il raggio di azione dell’Ufficio progetti europei, nei giorni scorsi la giunta del Comune di Modena, su proposta dell’assessora Lucà, ha aderito all’Associazione europea per la democrazia locale (Alda) che fornisce servizi agli aderenti con lo scopo di facilitare la costruzione di progetti europei facilitando la creazione di partenariati, rafforzare le relazioni tra le comunità locali e le istituzioni europee, ampliare la circolazione delle informazioni e offrire opportunità di formazione. “L’adesione alle reti europee – ha aggiunto l’assessora – è importante, soprattutto alla vigilia della programmazione 2021-2027, anche per intercettare ulteriori risorse attraverso progetti finanziati dall’Unione che si sviluppano, appunto, nei contesti di reti”.

Il Centro Europe Direct di Modena, attivo dal 1997, fornisce ai cittadini informazioni sull’Unione europea, le sue istituzioni e le sue politiche, oltre che sulle possibilità di finanziamento di progetti e attività. Attraverso lo sportello in Galleria Europa, e on line dall’inizio della pandemia, propone azioni di orientamento e consulenza ai giovani e alle scuole, anche attraverso itinerari didattici sul processo di integrazione e sulla cittadinanza europea, promuove a livello locale il dibattito pubblico ed eventi di formazione, sensibilizzazione e celebrazioni delle ricorrenze più significative, come il 9 maggio, Giornata dell’Europa (per informazioni sul Centro: www.europedirect.comune. modena.it).