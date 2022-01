Contagi in provincia: oggi 2410 nuovi casi e due decessi

In provincia di Modena, su 2410 nuovi positivi, i sintomatici sono 417, gli asintomatici sono 1993.

Dei nuovi casi 2386 sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverato in Terapia intensiva o subintensiva e 23 ricoverati in altri reparti

Sono stati registrati due decessi inseriti nel bollettino regionale: si tratta di un uomo di 77 anni di San Prospero e una donna 91enne di Modena

Ecco come sono distribuiti sul territorio. Bastiglia 16, Bomporto 37, Campogalliano 24 ,Camposanto 6, Carpi 227, Castelfranco E. 168, Castelnuovo R. 35, Castelvetro 34, Cavezzo 33 ,Concordia 19, Fanano 4 ,Finale Emilia 35, Fiorano M. 67, Fiumalbo 2 ,Formigine 128, Frassinoro 3, Guiglia 10, Lama Mocogno 9, Maranello 39, Marano 21 ,Medolla 33, Mirandola 101, Modena 586, Montecreto 1, Montefiorino 4, Montese 8 ,Nonantola 49, Novi 26, Palagano 2, Pavullo 51 ,Pievepelago 6, Prignano 10 ,Polinago 3, Ravarino 19, Riolunato 2 ,San Cesario S/P 39, San Felice S/P 31 ,San Possidonio 11, San Prospero 14 ,Sassuolo 121, Savignano S/P 40, Serramazzoni 24, Sestola 9 ,Soliera 50, Spilamberto 53, Vignola 89 ,Zocca 9, Fuori provincia 102.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.499.983 dosi di vaccino, di cui 589.939 prime dosi, 546.926 seconde dosi e 363.118 dosi aggiuntive (addizionali e booster).