Covid, oggi finiscono in isolamento 9 classi in altrettante scuole

Anche oggi è stato disposto l'isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico di diverse scuole in cui sono state rilevate positività al covid. Eccole:

Scuola dell’infanzia ‘Famigli’ di Modena (1 sezione)

Istituto d’istruzione superiore ‘Fermi’ di Modena (1 classe)

Liceo ‘Wiligelmo’ di Modena (1 classe)

Istituto d’istruzione superiore ‘Morante’ di Sassuolo (1 classe)

Scuola primaria IC di Fiorano Modenese (1 classe)

Scuola secondaria di I°grado ‘Fiori’ di Formigine (1 classe)

Scuola primaria ‘Buonarroti’ di Ravarino (1 classe)

Liceo ‘Paradisi’ di Vignola (1 classe)

Scuola secondaria di I°grado ‘Pacinotti’ di San Cesario sul Panaro (1 classe)

Alla luce delle nuove norme nazionali, al di fuori del periodo di frequenza scolastica e in attesa dell’esito del tampone di screening, l’Azienda Usl raccomanda fortemente che i minori e gli operatori seguano alcune indicazioni prudenziali: utilizzare la mascherina anche in ambiente domestico; limitare gli spostamenti da casa unicamente per la frequenza scolastica o altre necessità non rimandabili; misurarsi la temperatura al mattino e sera e in caso di comparsa di febbre sopra 37,5°C o disturbi avvisare il medico curante.