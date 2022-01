Controlli di stabilità su 10 alberi, domani le prove di trazione

Giovedì 27 gennaio, saranno svolti controlli di stabilità su una decina di alberi posti a bordo strada su viale Montecuccoli, in via Mar Tirreno e in via IV Novembre che saranno sottoposti a prove di trazione.

L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena, rientra nell’ambito del piano di controllo e valutazione del rischio del patrimonio arboreo attuato dal Comune dal Modena.

Come spiegano i tecnici, la prova di trazione, che non è in alcun modo distruttiva per l’albero, è il modo migliore per valutare la capacità di resistenza dell’apparato radicale di una pianta. Si tratta di una prova statica che, attraverso l’applicazione di un carico, simula l’azione di spinta esercitata da forte vento di uragano. L’albero viene “tirato” con un verricello idraulico caricato su un autocarro. Inclinometri e sensori applicati all’albero inviano dati sulla risposta della pianta alla sollecitazione proveniente da diverse direzioni. I dati sono, quindi, elaborati e parametrati tenendo conto del tipo di albero, del suo baricentro, della forma della chioma, delle sue dimensioni e del sito d’impianto.

L’intervento inizierà alle 8 e proseguirà per tutta la giornata, indicativamente fino alle 18, spostandosi man mano nelle tre vie, e comporta temporanee chiusure al traffico dei tratti di strada interessati per il solo momento di “tiro” degli alberi sottoposti a carico per un massimo di 15 minuti.