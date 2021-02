Il cordoglio della comunità Modenese sulla scomparsa della dottoressa Chiara Pintor

Anche il Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei ricorda la dottoressa Chiara Pintor, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Modena deceduta questa notto.

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa della dottoressa Chiara Pintor, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Modena. Ci lascia una persona di grande qualità umana, con la quale abbiamo collaborato in questi anni, e che ha sempre dimostrato grande disponibilità e capacità di dialogo e ascolto. In questo ultimo anno, con la dottoressa Pintor abbiamo condiviso il lavoro nei numerosi tavoli che ci hanno coinvolto per l’emergenza pandemica, che lei ha sempre vissuto con passione e impegno. Ai suoi famigliari va il mio personale cordoglio, e la riconoscenza di tutta la comunità modenese che rappresento".

Il sindaco Muzzarelli e il presidente del Consiglio comunale Poggi esprimono tutto il loro cordoglio sulla scomparsa della vice prefetta vicaria.

“Era una straordinaria rappresentante della principale istituzione dello Stato sul territorio, la Prefettura, con cui il Comune ha instaurato un dialogo e un confronto costanti”.

Il sindaco ha ricordato anche il grande impegno della vice prefetta vicaria “nella gestione dell’emergenza sanitaria, un punto di riferimento nelle attività quotidiane che nell’ultimo anno hanno visto le istituzioni collaborare per superare le difficoltà”.