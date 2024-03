Da CNA un corso sull'accoglienza e il territorio per rilanciare l'Appennino

Muove i suoi primi passi in Appennino - per la gioia dei sindaci coinvolti e degli addetti ai lavori - il nuovo progetto lanciato da CNA con il patrocinio della Provincia di Modena e della Camera di Commercio: un corso professionalizzante gratuito per diffondere la conoscenza di tutto ciò che il territorio ha da offrire, dall'agroalimentare alle bellezze storico culturali fino a quelle paesaggistiche legate allo sport e alla natura.

Un modello che vuole puntare ad ampliare il bacino di utenza turistica, in questo caso dell'Appennino, partendo proprio dalla formazione di chi fa accoglienza ogni giorno: dall'albergatore al panettiere al privato cittadino che si è reinventato affitta camere, sia associati CNA che non, perché tutti siano nelle condizioni di offrire al turista la migliore esperienza possibile nel primo anno in cui l'affluenza sembra essere tornata ai periodi pre Covid.

"L'idea del corso - spiega Benedetta Spattini, presidente di CNA Commercio e turismo di Modena - nasce dalla consapevolezza che l'Appennino abbia delle grandissime potenzialità per il turismo: da quello slow allo sportivo e naturalistico, a quello enogastronomico e storico culturale. Abbiamo pensato che un buon punto di partenza fosse la formazione per far sì che ognuno dei touch point del turista potesse essere informato su cosa significa fare accoglienza".

"Siamo di fronte a un progetto bellissimo che ci permette di ragionare a 360 gradi sulla valorizzazione di un patrimonio che, per mancanza di fondi e di consapevolezza, non abbiamo sviluppato a sufficienza - il commento di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena -. Dobbiamo far conoscere il nostro territorio educandolo ad essere il primo promotore di sé stesso".

"E' necessario mostrarci attivi e presenti per dare un segnale di unità e allargare le stagioni estive e invernali anche alla primavera e all'autunno, puntando sulle nostre risorse umane", gli hanno fatto eco i sindaci Leandro Bonucchi (Montecreto) e Fabio Magnani (Sestola). Questa è una strada e, se dovesse avere il successo che si crede avrà, CNA è pronta ad allargarla per fare spazio anche ad altri territori della nostra provincia.

Gli appuntamenti

Si comincia il 4 aprile a Sestola alle 14.30 nella biblioteca comunale di via Macello 10 con "L'accoglienza". Il focus sarà sul turismo e la destinazione turistica, sottolineando l'importanza dell'ospitalità e dell'autenticità nell'esperienza turistica. Relatore Alessandro Angelone, esperto di progettazione di destinazione e comunicazione turistica.

L'11 aprile sempre alle 14.30 appuntamento alla Sala Consiliare di via Roma a Montecreto con "La gastronomia di montagna". Focus: dai pani di montagna ai formaggi, dalle erbe spontanee ai frutti di bosco, con un occhio di riguardo ai prodotti marchiati "Tradizioni e sapori". Relatrice Federica Badiali, geomorfologa, giornalista e storica dell'alimentazione.

Il 18 aprile a Riolunato, alle 14.30 nella sala comunale di via Castello, è la volta di "Siti storici e culturali dell'Appennino Tosco Emiliano. Focus sul patrimonio storico, archeologico ed etnografico dell'Appennino, una risorsa fondamentale per la valorizzazione del territorio. Relatori Claudio Cavazzuti, docente di preistoria e protostoria all'Università di Bologna e antropologo presso il Ministero della Cultura e, nuovamente, Federica Badiali.

Il 2 maggio a Fanano al centro culturale Bortolotti di piazza Marconi alle 14.30 si parla di "Sentieri appenninici". Focus dell'incontro le attività escursionistiche e la rete sentieristica, la ricchezza di flora e fauna tipica dell'Appennino. Relatore Davide Pagliai, guida escursionistica e naturalista.

Per informazioni e iscrizioni contattare Marcello Benetti al 3400025264 oppure alla mail benetti@mo.cna.it.