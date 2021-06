Accolta in Municipio una delegazione dell'ambasciata indonesiana

Il console onorario della Repubblica di Indonesia, l’avvocato italiano Jacopo Cappuccio, è stato ricevuto in Municipio a Modena per un incontro sulla realtà socioeconomica insieme a una delegazione dell’ambasciata composta dai funzionari della sezione Economia, con il consigliere Caka Alverdi Awal, e dall’addetta commerciale Silvi Charlote Sumanti. L’incontro si è svolto con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora con la delega all'Europa e alla Cooperazione internazionale Anna Maria Lucà Morandi e ha permesso di far conoscere il tessuto produttivo e commerciale del territorio, oltre alla realtà sociale e culturale.

Della delegazione indonesiana facevano parte anche i rappresentanti dell’Itpc, l’ufficio governativo che è alle dirette dipendenze della direzione generale per lo Sviluppo delle Esportazioni nazionali e ha lo scopo, appunto, di sviluppare relazioni economico commerciali con riferimento alle esportazioni dei prodotti indonesiani nel mercato italiano. Ma è forte in Indonesia, considerata un porta per il mercato di tutto il sud est asiatico, anche l’interesse per il commercio dei prodotti italiani, gli investimenti delle aziende italiane nell'area (il governo indonesiano prevede diverse agevolazioni, anche fiscali) e per le opportunità che offre il nostro territorio per il turismo.