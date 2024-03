Donato un monitor multi-parametrico al Policlinico in memoria di Andrea Borghi

Un monitor multi-parametrico di ultima generazione è stato donato alla Struttura Semplice Dipartimentale di Cure Palliative-Hospice del Policlinico di Modena dalla moglie, dai colleghi e dagli amici di Andrea Borghi , paziente di 47 anni, scomparso al Centro Oncologico Modenese nell’aprile 2023.

La consegna è stata effettuata in questi giorni da Isabella , moglie di Andrea, accolta da una rappresentanza di sanitari del reparto, guidati dal dottor Giuseppe Longo , Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dalla dottoressa Claudia Fiorani , Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Cure Palliative - Hospice e dal dottor Andrea Berti , Coordinatore Infermieristico dell’Oncologia.

“ Sono felice di poter portare questo dono in ricordo di Andrea – ha commentato Isabella – nella speranza che possa aiutarvi nella Vostra missione di aiuto per gli altri e ringraziarvi per tutto quello che fate quotidianamente.”. Il monitor è stato donato dalla moglie Isabella, dai colleghi della ditta T. Erre di Ravarino, dagli amici e dai compagni di squadra del biliardo di Ravarino.