L'Emilia-Romagna resta zona gialla: "Ma serve responsabilità"

"Mentre altre Regioni cambiano colore, l'Emilia-Romagna resta zona gialla, dunque al momento non ci saranno nuove restrizioni. È un dato positivo, sotto pià aspetti che tutti sappiamo". Lo conferma Emma Petitti, presidente dell'assemblea legislativa regionale, invitando però a non abbassare la guardia. "Continuiamo- prosegue la dem- a mantenere comportamenti responsabili e a prestare massima attenzione, per non rischiare di ritrovarci in fascia arancione. Sarebbe un ulteriore danno al nostro tessuto sociale. Proteggiamo la nostra salute ed economia".

"Nonostante l'alta diffusione del virus rimaniamo zona gialla per la resilienza del nostro sistema sanitario. Ma non deve essere un 'liberi tutti'". commenta l'assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini. Ma le "risorse della sanità non sono infinite. Evitiamo assembramenti e la mascherina non sia un optional", è l'invito dell'assessore.

Diversi cambiamenti da mercoledì 11 novembre

Da mercoledì 11 novembre Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria, e Toscana saranno zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata l'ordinanza che ridisegna le fasce di rischio Covid dell'Italia sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia. Sempre dall'11 novembre inoltre la Provincia di Bolzano passerà in area rossa: una decisione specchio delle necessità visto che proprio a Bolzano sono occupati il 99% dei posti letto da pazienti Covid.

Secondo quanto si apprende da fonti del governo è in atto un'ulteriore verifica dei dati epidemiologici che riguarderà tutte le altre Regioni d'Italia. La giornata di domani, sempre a quanto si apprende, sarà interamente dedicata alla situazione della Regione Campania.

Resteranno area rossa Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria. Restano area arancione Puglia e Sicilia. Restano area gialla Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Molise, Campania e Sardegna.