Protagonisti i bambini alla Befana di Usmia Carabinieri

Usmia (Unione Sindacale Militari Interforze Associati) Carabinieri di Modena, nella serata di ieri ha organizzato la prima "Befana Usmia" presso la Pinseria Tanta Roba di Via Bruno Buozzi.

Una serata all'insegna della convivialità e degli auguri che ha messo al centro i bambini, i quali hanno potuto divertirsi nell'area giochi dedicata e gioire dei regali portati dalla Befana. L'evento è stato organizzato in collaborazione con la società eventibambini e con la casa editrice Modenese Franco Cosimo Panini.

Il Segretario Provinciale di Usmia Angelo De Simoni dichiara: "Abbiamo voluto organizzare questo evento per mantenere la lunga tradizione di aggregazione che da sempre caratterizza i militari, ma soprattutto per dedicare una giornata ai nostri piccoli che spesso, per esigenze di servizio non vedono noi genitori presenti quotidianamente".

All'evento, hanno partecipato anche Alfonso Montalbano del Direttivo Nazionale Usmia - che si è fatto portavoce dei saluti del Sindaco Gianfranco Muzzarelli - Raffaele Braccio di Usmia Esercito e, per un saluto ai bimbi è stata presente anche l'Onorevole Modenese Daniela Dondi.