Spilamberto, terminati con tre giorni di anticipo i lavori sulla Pedemontana

Sulla nuova Pedemontana, nel tratto compreso tra via Lugazzo a Spilamberto ed il confine bolognese, si sono conclusi oggi mercoledì 13 aprile, con tre giorni di anticipo, i lavori di manutenzione straordinaria al fondo stradale iniziati lo scorso lunedì 11 aprile. Per consentire l'esecuzione dell'intervento era stato istituito un senso unico alternato all'altezza del cantiere mobile che avrebbe dovuto restare in vigore fino alla fine dei lavori, prevista per il weekend.

I tecnici della Provincia sottolineano che «grazie all'ottimo lavoro della ditta esecutrice e del personale della Provincia, siamo riusciti a dimezzare i tempi d'intervento, riducendo notevolmente il disagio per gli automobilisti e riaprendo la strada con largo anticipo rispetto la scadenza, dato molto positivo anche in vista del periodo di festività pasquale, in cui prevediamo un incremento del transito sulla strada».

L'intervento di ripristino della pavimentazione stradale ha previsto la fresatura e la riasfaltatura di un tratto di circa un chilometro ed è stato eseguito dalla ditta Frantoio Fondovalle di Marano sul Panaro per un importo complessivo di 180 mila euro.

Lungo il tratto interessato era stato istituito nelle settimane scorse il limite di velocità di 30 chilometri orari a causa della comparsa di buche e tassellature sulla sede viaria, provocate dal maltempo delle ultime settimane.