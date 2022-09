Fiorano Modenese: Modifiche alla viabilità per lavori Hera e spettacolo musicale

Nella giornata di mercoledì 14 settembre, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 è previsto un intervento di taglio erbe infestanti e pulizia di strade e marciapiedi da parte di HERA, che interesserà alcune aree di sosta del centro già previste nel mese di agosto, ma che – malgrado la presenza dei necessari divieti di sosta – non è stato possibile eseguire a causa della presenza di veicoli. Siamo perciò a chiedere la collaborazione di tutti, rammentando di prestare attenzione alla segnaletica di divieto di sosta e di non parcheggiare i propri mezzi e/o i mezzi di servizio nelle seguenti aree del centro: parcheggio CASA DEL POPOLO; parcheggio VIA MARCONI - antistante bar; parcheggio VIA GIACOBAZZi angolo VIA STATALE EST; parcheggio VIA PELLICO - Biblioteca BLA; parcheggio CIRC. SAN FRANCESCO - Villa Pace.

A causa di uno spettacolo musicale previsto nella giornata di domenica18 settembre, sarà istituito il divieto di sosta (con rimozione forzata) negli stalli davanti a Casa Corsini in via Statale, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di quel giorno. Inoltre, dalle ore 16.00 prevista la chiusura con divieto di transito dei veicoli (eccetto veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso) da via Statale/via F.lli Cervi/via Matteotti fino a via Statale/via a. Cervi/via Nirano I Tronco.