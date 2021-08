Fiorano. Numerose modifiche alla viabilità per asfaltature stradali

A causa di vari lavori di asfaltatura stradale, la viabilità fioranese subirà numerose modifiche nel periodo che intercorre – complessivamente – dalle ore 8.00 di lunedì 23 agosto alle ore 18 di venerdì 3 settembre 2021.

Via Mazzini e via Ferri: chiusura stradale con divieto di transito dei veicoli, eccetto residenti e mezzi di soccorso. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Le stesse disposizioni di via Mazzini e via Ferri varranno anche per via Gramsci, nel tratto che intercorre tra via Mazzini e via Manin. Mentre tra via Manin e via Bassa è previsto solo il restringimento stradale, con senso unico alternato regolato da movieri.

In via Malatesta, restringimento stradale con senso unico alternato regolato da movieri, e istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. E lo stesso vale per le strade laterali della via interessata.

Previsto, inoltre, il restringimento della carreggiata stradale in via Circondariale S. Francesco (tra la rotatoria con via Ghiarola Nuova, via Marconi e via della Vittoria).

Chiusura di un tratto di via Ghiarola Nuova – direzione Formigine – con annesso divieto di transito (limitato alla sola durata dei lavori) e indicazione di percorso di deviazione su via Ghiarola Vecchia. Prevista la presenza di moviere alla rotatoria.

Tutti i divieti saranno segnalati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.