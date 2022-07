"Formigine ti chiama", riattivato il servizio per gli anziani

Un servizio per i cittadini anziani nato nel periodo del lockdown è stato riattivato dal Comune di Formigine. Si tratta di “Formigine ti chiama”, grazie al quale alcuni volontari telefonano agli anziani (ultrasettantenni) che vivono da soli per intercettare eventuali bisogni o anche solo per tenere loro un po’ di compagnia. In questi giorni di caldo intenso e siccità, il servizio di volontariato viene riattivato per circa un centinaio di persone, che possono avere difficoltà a uscire di casa e avere bisogno di essere aiutati nella quotidianità. Il Sindaco Maria Costi ringrazia l’associazionismo locale che riesce sempre a fare rete per andare in aiuto delle persone più fragili.