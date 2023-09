Frana la strada nei boschi di Montecreto, una famiglia isolata da ormai quattro mesi

Isolati a seguito di una frana sull'unica strada che collega la casa al resto del paese. E' questa la situazione che una famiglia di Montecreto si trova costretta a vivere dopo le alluvioni e frane che si sono verificate a maggio 2023 ben 4 mesi fa.

In quella situazione di forte maltempo la via che collega la loro abitazione al resto del paese è franata lasciando solo uno stretto passaggio percorribile solamente a piedi e no di certo con dei mezzi. Da allora la famiglia è costretta a transitare quotidianamente a piedi lungo una zona sterrata stretta poco più di un metro, senza illuminazione e sul ciglio della frana.

"Nonostante in Appennino abbiano subito iniziato a lavorare per ripristinare i danni e rimettere in sicurezza il territorio dopo l'alluvione e le frane di Maggio -Dichiara la signora Angela- la mia abitazione situata a Montecreto, risulta ancora isolata. Sono state anticipate dalla Provincia delle risorse per 7 somme urgenze. Ma lasciare una famiglia isolata per 4 mesi non risulta una somma urgenza? Possibile che dopo tutto questo tempo non sia ancora stato fatto nulla? La Provincia dice che sta dedicando tempo alla nostra situazione, ma in che modo? È stato eseguito a fine mese un sopralluogo da una ditta di zona che è pronta a partire per eseguire i lavori, ma non può iniziare fino a quando non ha il permesso di procedere. Ma quando farete questi permessi? Cosa state aspettando? L'autunno è alle porte".

A luglio anche Simone Pelloni della Lega aveva presentato un'interrogazione in merito alla riapertura della strada dove sottolineava la necessità “di coinvolgere la Protezione Civile e la struttura commissariale per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna, dal momento che il Comune non sta intervenendo in somma urgenza”.

“Il 5 maggio -ha ricordato il consigliere- un’importante frana ha interrotto la strada comunale di Rondinara, nel territorio di Montecreto, isolando completamente la casa privata in via Piastre, dove vive un nucleo familiare composto da marito, moglie e un figlio di 9 anni, ora impossibilitati a raggiungere la propria abitazione con qualsiasi autoveicolo e di fatto isolati”.