Oltre 300 gatti e quasi 80 i cani adottati. Il report 2021 del canile e gattile intercomunale

“Punto e Virgola” è il canile e gattile intercomunale, con sede a Magreta, che ospita i cani e i gatti provenienti o recuperati sui territori di Formigine, Maranello, Fiorano e Sassuolo (per i cani, anche quelli provenienti da Prignano, Palagano e Frassinoro).

Il canile è suddiviso in otto settori distribuiti su un terreno molto vasto; ogni settore si differenzia per la tipologia di cani che ospita. Al margine della struttura, in una zona tranquilla, troviamo il gattile: un ampio recinto con una casetta in legno dotata di numerosi arricchimenti ambientali, in grado di accogliere gli animali in una condizione di semi-libertà ed autonomia.

La struttura è gestita dalla Cooperativa Caleidos e, anche grazie al prezioso impegno dei volontari dell’Associazione 4 Zampe per l’Emilia ODV, in passato sono state organizzate visite didattiche per gli studenti, open day per la cittadinanza, attività con persone disabili e molto altro!

Davvero intenso il lavoro portato avanti nell’anno appena trascorso: per quanto riguarda i cani, ne sono entrati in canile 209 e ne sono stati adottati 78. 87 sono quelli attualmente in struttura.

Ancora più elevati i numeri relativi ai gatti: 428 quelli entrati nel gattile e 330 quelli adottati. 48 sono quelli attualmente in struttura. Interessante anche il numero relativo alle sterilizzazioni, che ammonta a 148 per quanto riguarda sia i felini presenti nel gattile, sia quelli nelle colonie presenti nei comuni dell’Unione. A questo riguardo, si rinnova l’appello dei gestori a far sterilizzare i gatti per evitare gli abbandoni, che comunque rimangono numerosi.