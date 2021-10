“Giovani Creativi/Due", un progetto per contrastare il disadattamento sociale e usare il web in modo comsapevole

L’associazione Alchemia a.s.d. gestisce e coordina il centro di aggregazione giovanile, con sede nella saletta retrostante il bar Arcobaleno in via Toniolo 125, Modena, con l’obiettivo di svolgere un’azione di promozione ed uno stile di aggregazione sano e funzionale, realizzando interventi a favore del benessere dei giovani della città di Modena e delle loro famiglie contrastando il disadattamento sociale, l’emarginazione e l’esclusione per cercare di prevenire comportamenti devianti.

In questo contesto si inserisce GIOVANI CRETIVI/DUE, progetto finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia Romagna, che ha visto il suo avvio con la riapertura dello spazio compiti assistito e con un ciclo di incontri di sensibilizzazione sull’utilizzo critico e consapevole di internet realizzato in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Civibox.

Il percorso prevede cinque incontri gratuiti, due dei quali nel 2021, che si svolgeranno presso la sala Arcobaleno, in via Toniolo 124 dalle 18 alle 20. Per poter accedere agli incontri è necessario esibire il green pass e prenotarsi scrivendo a f.iacoviello@gruppoceis.ord o via whatsapp al 3420406699 Nel dettaglio: 21 Ottobre Sicurezza online L’ attività prevede lo svolgimento di un incontro nel quale si affrontano varie tematiche in ambito digitale: dai temi della sicurezza legata alla privacy, fino a giungere alla diffusione di una cultura digitale, fatta di diritti e doveri, come elemento imprescindibile di cittadinanza contemporanea. Verranno inoltre analizzati temi legati al cyberbullismo.

Vengono approfondite tematiche legate all’utilizzo dei Social Network, dai servizi di messaggistica alle piattaforme di gioco, dai diritti digitali ai servizi di file-sharing. L’incontro si pone l’obiettivo di offrire strumenti, di invitare ad una maggiore attenzione, aduna maggiore consapevolezza, evidenziando gli aspetti dell’identità digitale e dellerelazioni sul web, fornendo linee guida sui migliori comportamenti da adottare.

Obiettivi ? Sensibilizzare sui temi della sicurezza nell’utilizzo di Internet ? Analisi, comprensione e gestione di tali fenomeni ? Promuovere l’utilizzo di buone pratiche per rendere più sicuro l’uso delle nuove tecnologie, trattando i vari devices: computer, tablet e smartphone; e le varie tipologie di servizi presenti in rete. ? Migliorare la conoscenza dell’uso di tecnologie esistenti ed emergenti ? Offrire strumenti e linee guida per sapere riconoscere e affrontare “minacce” e “pericoli” della rete. ? 23 Novembre Social network e sicurezza Con l’utilizzo sempre più diffuso dei social network, l’attenzione alla sicurezza informatica diviene sempre più importante, a causa dei rischi elevati generati dallo scambio di informazioni e dalla creazione di reti di conoscenze e “amicizie” virtuali. Che siano mirati alla socializzazione, agli incontri romantici o alle relazioni professionali, i social network si presentano come un luogo pensato per favorire la comunicazione tra persone conosciute e non, legate da interessi e idee comuni e incentivate ad interagire con diversi strumenti, dai messaggi privati, alla condivisione di testi e di elementi multimediali, alla chat. Obiettivi ? Conoscere i rischi e i vantaggi legati all’utilizzo dei social network. ? Incrementare le conoscenze e le abilità pratiche dei genitori relativamente all’utilizzo dei social network da parte dei figli. ? Fornire informazioni tecniche operative relative alla sicurezza informatica e strumenti utili alla regolamentazione dell’uso degli strumenti digitali.