Green Pass obbligatorio sugli autobus Seta, anche per gli studenti sopra i 12 anni

A partire da lunedì 6 dicembre 2021 per salire su autobus e corriere del trasporto pubblico locale di Seta sarà necessario essere in possesso del Green Pass. Lo prevede il recente decreto, che aveva sollevato non poche perplessità su questo punto, in particolare per quanto riguarda gli studenti, che restano - almeno a livello modenese - i principali fruitori quotidiani del tpl. Il Governo tuttavia ha confermato la misura: tutti i viaggiatori con più di 12 anni dovranno essere in possesso dellla certifgficazione verde "base" (anche il tampone è valido) per poter salire sui bus.

Nei prossimi giorni scatteranno anche le vaccinazioni per i bambini fra i 5 e gli 11 anni, ma al momento la norma non prevede che anche loro debbano essere muniti di Green pass per circolare.

Si ricorda inoltre che sui mezzi del trasporto pubblico locale è consentita una capienza massima fino all'80% dei posti disponibili indicati nella carta di circolazione, con occupazione prioritaria dei posti a sedere. Entro il limite dell'80% è quindi consentito il trasporto di passeggeri in piedi, anche sulle tratte extraurbane, qualora vengano esauriti i posti a sedere. Su ogni mezzo la capienza consentita è evidenziata da appositi avvisi esposti in corrispondenza delle porte di salite/discesa, nei quali viene anche indicata la suddivisione tra posti a sedere e posti in piedi. Gli utenti possono ottenere informazioni in tempo reale sulla presenza di corse aggiuntive e sul livello di riempimento dei mezzi utilizzando la app SETA (scaricabile gratuitamente per dispositivi Android e Apple) e la app regionale Roger.

Su tutti i mezzi SETA la vendita di biglietti da parte degli autisti è attualmente sospesa. Resta attiva, invece, la bigliettazione a bordo per mezzo delle macchinette automatiche su tutti i bus del servizio urbano (le macchinette non danno resto: si consiglia di munirsi di moneta adeguata). Sui mezzi aggiuntivi degli operatori privati gli utenti debbono obbligatoriamente convalidare manualmente i biglietti cartacei (scrivendo, a penna, linea, data e ora). Gli utenti sono invitati a munirsi preventivamente del titolo di viaggio, anche utilizzando le app per smartphone Roger e Seta.