Il mondo del lavoro portato sui banchi di scuola, il progetto di Scuola Alberghiera e Ristorazione Serramazzoni

"Da molti anni Lapam Confartigianato è impegnata in una stretta collaborazione con gli istituti scolastici di tutto il territorio provinciale, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso testimonianze e progetti – spiega Daniele Casolari, responsabile sindacale Lapam -. E dopo l’ottima esperienza del 2022, anche per questo 2023 Lapam ha deciso di proseguire nella collaborazione con la Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni. Un legame ben saldo con l’istituto, testimoniato anche dai numeri: oltre 70 ore di attività con le classi, in cui facciamo incontrare gli studenti con imprese, garantiamo la possibilità di ascoltare esperienze dirette di imprenditori, li aiutiamo nella scrittura di un curriculum vitae e sviluppiamo giornate di open day per far incontrare domanda e offerta di lavoro"

L’iniziativa, già avviata e che proseguirà anche per tutto il mese di marzo, ha l’obiettivo di ridurre il gap che sussiste tra domanda e offerta di lavoro, viste le difficoltà da parte delle imprese di reperire figure professionali specializzate: nel settore Alloggio e Ristorazione, i dati confermano una difficoltà nella ricerca del personale nel 50,1% dei casi. Scopo del progetto è cercare di venire incontro alle esigenze delle imprese nella ricerca di personale da inserire all’interno delle attività, formando gli studenti e indirizzandoli già in età scolastica in un percorso lavorativo.

Lapam si è attivata per portare alle studentesse e agli studenti una testimonianza diretta del mondo del lavoro. Nella fase iniziale del progetto, i ragazzi dell’istituto hanno incontrato Davide Cerfogli, titolare del ristorante Ca’ Cerfogli di Acquaria.

"Il progetto Lapam con le scuole ha grande valore, perché riesce a portare ai ragazzi testimonianze dirette di persone che sono già inserite nel mondo del lavoro e che possono dare loro consigli per il futuro – spiega Davide Cerfogli -. Ciò che ho provato a trasmettere alle studentesse e agli studenti è la passione che ogni giorno non deve mai mancare in quello che si fa. La nostra è un’attività a conduzione familiare, siamo partiti 34 anni fa e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo costruito. Il segreto è avere fame di conoscere, di sperimentare, di innovare e di rischiare, senza mai pensare di essere arrivati al traguardo, ma cercando di imparare ogni giorno qualcosa. Bisogna sognare in grande, provarci e non arrendersi, anche quando nella vita si incontrano difficoltà. Ai ragazzi ho spiegato che devono studiare, devono apprendere e devono ascoltare i consigli che la scuola dà loro, ma sarà poi quando inizieranno a lavorare sul campo che faranno la vera esperienza. Soprattutto in questi ultimi due anni, anche noi, come altri settori, facciamo fatica a reperire personale specializzato. La scuola ci può aiutare a formare i lavoratori del domani e questo scambio tra mondo dell’impresa e mondo scolastico deve proseguire e crescere sempre di più".

"L’ottima esperienza dell’anno scorso ci ha convinti a proseguire in questo progetto con Lapam – afferma la preside dell’istituto Giovanna Cammelli -. I ragazzi si sono dimostrati partecipi e interessati all’iniziativa che permette loro di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Le testimonianze dirette e i progetti avviati sono un arricchimento per i nostri studenti, che oltre alle nozioni tecniche e teoriche che quotidianamente apprendono durante le lezioni in aula, possono così ricevere un feedback immediato da figure che hanno già esperienza diretta sul campo".