Il Soccorso Alpino si esercita per i salvataggi in ambiente impervio

Nella giornata di mercoledì 20 settembre 2023, presso l’aeroporto di Pavullo nel Frignano (MO) e in località Gaiato, si è svolta un’esercitazione congiunta tra il personale tecnico e sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cimone ed il personale del 15º Stormo (Reparto operativo dell'Aeronautica Militare) tra cui l’equipaggio dell’ 83° gruppo SAR (Search and Rescue).

Durante la giornata formativa i tecnici, sanitari e soccorritori hanno svolto esercitazioni di intervento grazie all’elicottero HH-139 B con doppio verricello (della lunghezza di circa 90 metri) che ha permesso di simulare operazioni di salvataggio in ambiente impervio montano.

Scenario dell’esercitazione è stata la frana di Gaiato, sito addestrativo spesso utilizzato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cimone, dove ieri si sono svolte più simulazioni di avio imbarco e sbarco del personale, tramite verricello. Molti i soggetti messi in campo da entrambi i Corpi: 20 volontari tra tecnici e sanitari del Soccorso Alpino stazione monte Cimone e 3 piloti, 2 operatori di bordo e 2 aereo soccorritori del Corpo Militare specializzati in primo soccorso e tecniche di sopravvivenza avanzate in ambienti impervi.

Questa tipologia di esercitazione è volta a rendere sempre più efficienti le operazioni di soccorso in ambiente impervio per mantenere costantemente aggiornati i tecnici predisposti agli interventi. I due Corpi Nazionali hanno già lavorato in sinergia durante molte altre situazioni, non da ultimo durante l’alluvione avvenuta in Romagna, un difficile momento in cui il legame tra i soggetti si è rinforzato. Ancora una volta si delinea fondamentale la collaborazione tra Corpi nazionali che lavorano al servizio della comunità in circostanze difficili come calamità naturali e in ambienti impervi.