Sassuolo, dieci giorni di test gratuiti per l'inaugurazione della nuova LloydsFarmacia Comunale Sant’Agostino

Inaugura domani, 1 dicembre 2022, la LloydsFarmacia Comunale Sant’Agostino di Sassuolo, in Viale Bari,3, completamente rinnovata nel layout. L’evento sigla l’apertura di dieci giorni di test gratuiti di Prevenzione per glicemia, colesterolo e pressione, dedicati a tutta la cittadinanza, che desideri usufruirne. Le prenotazioni saranno possibili tramite App Lloyds (sezione Servizi) o contattando direttamente la Farmacia, al numero 0536/1801754 (attivo dal lunedì - venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 ; sabato dalle 8,30 alle 12,30)

Sono oltre 70 i test gratuiti erogati a Sassuolo, durante il 2022, nell’ambito dei mesi della Prevenzione, a cura di LloydsFarmacia, nel segno di un’attività sempre più dedicata ai valori di Salute e Benessere, per la popolazione e per il presidio sanitario del territorio, in stretta collaborazione con le istituzioni. Oltre 25.000 i test erogati per il 2022, nelle farmacie Lloyds, in Italia.

L’evento inaugurale si svolgerà alla presenza del Sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani; Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia, Gruppo Admenta Italia e di Arianna Furia, Responsabile Vendite Retail LloydsFarmacia, Gruppo Admenta Italia.

Il sindaco Gian Francesco Menani, afferma: “Una struttura completamente rinnovata, più funzionale e completa per la cittadinanza che, in questi giorni, potrà approfittare di numerosi test gratuiti. Veniamo da anni in cui il ruolo delle farmacie è stato determinante nell’affrontare prima, coesistere poi, con l’emergenza pandemica e per questo ringrazio chi ha fatto turni doppi per venire incontro alle esigenze di tutti con un sorriso ed un incoraggiamento.”

“Siamo particolarmente lieti di questa inaugurazione a Sassuolo. Ogni farmacia Lloyds rinnovata sul territorio diventa un messaggio ancora più capillare, forte e chiaro di accoglienza ai cittadini, per servizi essenziali per la salute, il benessere, la prevenzione. Si tratta di valori per noi fondanti, più che mai cruciali, nei periodi critici che stiamo vivendo, che possono portare a trascurare le attività di prevenzione di routine, come il Covid ha ampiamente dimostrato. Monitorare gratuitamente i fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, dislipidemie, diabete) è un invito concreto alla popolazione ad usufruire di questi servizi. Ci consente di contribuire a identificare i soggetti che potrebbero rivelarsi più critici, intervenendo per tempo - dove necessario - a correggere stili di vita e a rivolgersi agli esperti di riferimento. Ringraziamo sentitamente il Sindaco di Sassuolo, per l’adesione e la sua presenza all’evento inaugurale.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia, Gruppo Admenta Italia.