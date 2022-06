Inaugurato a Piumazzo il nuovo ufficio della Polizia Locale

E’ stato inaugurato questa mattina, alla presenza di numerosi cittadini, il nuovo Presidio di Polizia Locale di Piumazzo, frazione del Comune di Castelfranco Emilia. Alla cerimonia erano presenti, oltre al Sindaco, Giovanni Gargano e al Comandante della Polizia Locale, Cesare Augusto Dinapoli, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni di volontariato del territorio, alcuni Consiglieri Comunali e tanti cittadini.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione da parte del Parroco di Piumazzo, Don Giancarlo Mezzini, gli intervenuti hanno visitato la sede che si trova in via Dei Mille 58, e che sarà aperta, il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

“Abbiamo deciso di inaugurare oggi il nuovo presidio per celebrare in modo opportuno e dare senso così ai valori della nostra Costituzione e della nostra Repubblica - dice il sindaco Giovanni Gargano -. Piumazzo è la frazione più grande ed era quindi molto importante per la Comunità, ma anche per l’Amministrazione per stare più vicino ai bisogni dei cittadini. Decentrare i servizi è un impegno che abbiamo preso e che stiamo realizzando nel pieno spirito della Costituzione e della Repubblica, e quindi non c’era miglior giorno per tagliare il nastro di questo nuovo servizio”.

Un presidio nato per venire incontro alle esigenze dei cittadini come sottolinea anche il Comandante della Polizia Locale, Cesare Augusto Dinapoli: “Abbiamo deciso di concerto con l’Amministrazione di stabilire questo nuovo presidio - dice Dinapoli - perché così i cittadini avranno il loro punto di riferimento per denunce, segnalazioni e per l’attività della Polizia Locale, ma anche per facilitare un anziano o un residente che fa fatica a raggiungere la sede di Castelfranco Emilia. Questa nuova sede ci permette di avere una posizione più capillare sul territorio, ed essere ancora più presenti con il nostro personale”.