Interazione tra persone e valore della diversità, ecco il progetto "Cortile Animato"

Interazione tra persone e valore della diversità è il progetto Giardino Animato di PAN Onlus Società Cooperativa Sociale che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica.

Il contributo della banca consente di acquistare l’arredamento di soggiorno, cucina e camere della nuova struttura di accoglienza di nuclei famigliari in disagio abitativo o con disabilità costruita a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, accanto alla Sede di PAN Onlus Società Cooperativa Sociale.

PAN Onlus Società Cooperativa Sociale nasce nel 2015 con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni espressi dalle fasce più deboli della comunità locale. Tramite proposte di housing sociale e di formazione al lavoro, promuove a tal fine l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, in stato di disagio abitativo e/o grave indigenza.

“Il contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit – spiegano dalla PAN Onlus - ci permetterà di completare la nuova struttura inaugurata lo scorso 17 giugno nata per ospitare nuclei famigliari completi. L’assenza di barriere architettoniche rende questa struttura idonea ad accogliere persone con disabilità fisiche.

Il contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit renderà la nuova struttura finalmente casa per le famiglie e le persone in disagio abitativo che verranno ospitate”.

Dal 2005, anno di attivazione del progetto carta etica, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato 1280 progetti in tutta Italia, destinando oltre 36 milioni di euro ad iniziative a sostegno di progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l'infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.