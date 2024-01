La Befana di Usmia Carabinieri di Modena celebra la sua seconda edizione

Usmia Carabinieri di Modena si prepara con gioia per la seconda edizione della festa dedicata alla "Befana di Usmia". L'evento, pensato con cura per gli iscritti e le loro famiglie, è un'occasione speciale soprattutto per i più piccoli. Si svolgerà presso un rinomato ristorante di Modena e vanta la preziosa organizzazioe da parte della segreteria provinciale di Usmia Carabinieri, insieme alla società E20bambini, la casa editrice Franco Cosimo Panini di Modena, la tipografia Sigem e la società di distribuzione Delicatessen di Carpi.

La giornata sarà colma di allegria e divertimento, creando un'atmosfera conviviale che rappresenta un momento molto atteso dagli iscritti, e in particolare dai più "piccoli".