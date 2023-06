Lavori su rete di acqua e gas su via Luosi. Intervento alla condotta obsoleta e sottodimensionata

Partirà lunedì 12 giugno fra le vie Luosi e Barozzi un importante intervento volto al risparmio idrico. Sarà sostituita una condotta acquedotto obsoleta e sottodimensionata, con una nuova tubatura in PVC. Contestualmente, per ottimizzare i lavori di scavo e minimizzare i disagi per i cittadini, si sostituirà anche una condotta gas in ghisa con una in più performante polietilene.

L’intervento si protrarrà sino a fine anno e procederà per brevi stralci, lungo i quali saranno attivati di volta in volta sensi unici, con sfogo sulle trasversali di via Luosi e Barozzi. Saranno comunque sempre garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Il primo tratto su cui si interverrà, da lunedì 12 giugno appunto, è via Luosi, fra l’incrocio con via Barozzi e via Caula, dunque di fronte all’ITIS Fermi. Si è scelta questa tempistica per operare durante la chiusura della scuola, alleggerendo l’impatto sul traffico.

Progressivamente, il cantiere si sposterà lungo via Luosi, fino all’altezza di via Nicoli. Nei mesi successivi sarà la volta di via Barozzi, dall’incrocio con via Luosi fino a via Testi. Poi, lungo la stessa via Testi, si procederà fino a viale Tassoni.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; per interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati.